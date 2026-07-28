Nizip OSB'ye atık su deşarjı cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatı ekipleri, Gaziantep'te bulunan Nizip Çayı, Samözü Deresi, Mizar Deresi ve Hancağız Barajı'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre denetimleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Nizip Çayı'na atık su deşarj eden tesisler ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından analiz için numuneler alındı.

Numunelerin analiz süreçleri devam ederken, atık su arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen arıtma tesisi kurmayan ve atık sularını arıtmadan deşarj ettiği tespit edilen Nizip Organize Sanayi Bölgesi’ne 2 milyon 97 bin 977 TL idari ceza uygulandı.