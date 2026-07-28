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        Haberler Gündem Çevre Nizip OSB'ye 2 milyon 97 bin 977 TL atık su deşarjı cezası

        Nizip OSB'ye 2 milyon 97 bin 977 TL atık su deşarjı cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Gaziantep'te atık su arıtma tesisi kurmayan ve atık suları arıtmadan deşarj ettiği belirlenen Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 milyon 97 bin 977 TL ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nizip OSB'ye atık su deşarjı cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatı ekipleri, Gaziantep'te bulunan Nizip Çayı, Samözü Deresi, Mizar Deresi ve Hancağız Barajı'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre denetimleri gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda Nizip Çayı'na atık su deşarj eden tesisler ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından analiz için numuneler alındı.

        Numunelerin analiz süreçleri devam ederken, atık su arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen arıtma tesisi kurmayan ve atık sularını arıtmadan deşarj ettiği tespit edilen Nizip Organize Sanayi Bölgesi’ne 2 milyon 97 bin 977 TL idari ceza uygulandı.

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