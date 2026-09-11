Nüfus müdürlükleri KPSS Alan Bilgisi oturumları için hafta sonu açık tutulacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için sınav merkezi bulunan il ve ilçelerdeki müdürlüklerin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu
Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:36 Güncelleme:
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, sınavın yapılacağı merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu adaylara hizmet vereceği bildirildi.
Müdürlüklerin yarın 07.00-14.30 ve pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık olacağı, işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sınava girecek adaylara başarı dileğinde bulunuldu.
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