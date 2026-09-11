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        Haberler Gündem Eğitim Nüfus müdürlükleri KPSS Alan Bilgisi oturumları için hafta sonu açık tutulacak

        Nüfus müdürlükleri KPSS Alan Bilgisi oturumları için hafta sonu açık tutulacak

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı ​​​​​​​(KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için sınav merkezi bulunan il ve ilçelerdeki müdürlüklerin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        Nüfus müdürlükleri KPSS için hafta sonu açık

        Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, sınavın yapılacağı merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu adaylara hizmet vereceği bildirildi.

        Müdürlüklerin yarın 07.00-14.30 ve pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık olacağı, işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sınava girecek adaylara başarı dileğinde bulunuldu.

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        #Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
        #KPSS
        #KPSS Alan Bilgisi oturumları
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