Numan Kurtulmuş: Bu davranışları hiç şık olmamıştır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de yeni yasamı yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sırasında Yeni Parti Grubunun Genel Kurulu terk etmesine ilişkin konuştu:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da benim de konuşmamızın içeriğinde ısrarla vurguladığımız bir şey var. Siyaset tabii ki farklı fikirler var olduğu, farklı fikirlerin kıyasıya fikri mücadele verdiği bir alandır. Bu siyasi mücadele içerisindeki en temel hususlardan birisi de siyasi nezakete uymak gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir numaralı koltuğunda oturan ve şu anda milletin oyları ile seçilmiş olan Cumhurbaşkanı her ne kadar bir partinin mensubu olarak buralara geldiyse de esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarının Cumhurbaşkanıdır. Siyasetin asgari olarak yerine getirmesi gereken sorumluluk Cumhurbaşkanlığı makamına nezaket göstermektir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanının siyasi partilerle ilişkiye geçtiği en önemli ortamlardan biri de her sene 1 Ekim’deki Meclis’in açılış törenidir. Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de Yeni Parti mensubu milletvekili arkadaşlar, Cumhurbaşkanının konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi. Bu davranışları hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içesinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım. Gelip orada oturabilirler çünkü zaten iki gün sonra Meclis’in oturumları başlayacak. Orada sabahtan akşama kadar Cumhurbaşkanı olmak üzere yürütmeye dair her türlü eleştiriyi yapabilme imkanları vardır. Muhalefetin söz söyleme imkanı sonuna kadar vardır. Orada eleştirilerini, protestolarını yapabilirler. Ancak Meclis’in açılış günü; birlik, beraberlik, hep beraber demokrasiye sahip çıkma gününde Gazi Meclis çatısı altında bir arada olma günüdür. Böyle bir güne böyle bir davranışın yakışmadığını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘ETKİN VE AKILLI MUHALEFET YENİ ANAYASA TEKLİFLERİ İLE İLGİLİ HAZIRLIĞINI YAPAR’

Muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanlığı kimliğinin ön planda olduğuna dair sözlerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Herkes her yaptığı işe karşı bunun kulpunu bulur, buna bir mazeret üretebilir. Türkiye’de geçmiş dönemlerde farklı siyasi kanaatlere sahip olan Cumhurbaşkanları oldu ama o zaman da ben hatırlıyorum, bütün siyasi partiler kemal-i edeple Cumhurbaşkanını dinledikten sonra Meclis faaliyetlerine devam ettiler. Cumhurbaşkanı’nın partili olup olmaması meselesi de tam da bugün gündeme getirilen yeni anayasa tartışmaları ile ilgili konudur. Etkin ve akıllı bir muhalefet yeni anayasanın yapılması konusunda eğer bir teklifleri varsa bunların hazırlığını yapar ve anayasa ile ilgili tartışmaları açıldığında bunları gündeme getirir" diye konuştu.

REKLAM

‘MUHALEFETİN EN FAZLA SÖZÜNÜN ÇIKTIĞI PARLAMENTOLARDAN BİRİSİ TBMM’DİR’

Kurtulmuş, gazetecilerin tutuklanması ve muhalefetin engellendiği yönündeki soruya ilişkin şöyle konuştu;

"Hukuk çerçevesinde yürütülen birtakım soruşturmalar var. Bunlar her zaman ve her dönem var olan şeylerdir. Şunu çok açık söyleyebiliriz ki; Türkiye demokrasisi, dünyanın en olgun demokrasilerinden birisidir. Herhalde muhalefetin en fazla sözünün çıktığı parlamentolardan birisi de TBMM’dir. Bugün pratik olarak önümüzdeki hafta 6 Ekim’de Meclis başladığında 7 parti grubu sürekli söz alacak. Bunlardan ikisi iktidara, 5’i de muhalefete mensup partilerdir. Dolayısıyla zaten önümüzdeki dönem parlamentoda iktidarın 5’te 2 söz hakkı var diye düşünmek lazım. Muhalefetin sesi kısılıyor, konuşturulmuyor eleştirilerini doğru bulmam, rasyonel de değildir, gerçeğe de aykırıdır."

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.