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        Haberler Gündem Öğrenci affı kanun teklifi komisyonda

        Öğrenci affı kanun teklifi komisyonda

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:10 Güncelleme:
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        Öğrenci affı kanun teklifi komisyonda

        Komisyon, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan başkanlığında toplandı.

        Gürcan, günümüzde bilgi ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğini, bu nedenle yükseköğretim sisteminin de değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde geliştirilmesi, üniversitelerin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunların ülkenin kalkınma hedeflerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını kaydetti.

        Yükseköğretimin uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi, değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

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        "Teklifin genel olarak yükseköğretim kurumlarımızın kurumsal işleyişinin güçlendirilmesi, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, yükseköğretim sisteminin daha etkin ve verimli işlemesinin sağlanması, birtakım nedenlerle üniversiteleriyle ilişkili, ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim hakkının korunması, çeşitli alanlarda yaşanan hukuki belirsizliklerin giderilmesi ve Anayasa Mahkemesince geçmişte verilen çeşitli konulara ilişkin iptal kararlarının oluşturduğu hukuki boşluğun doldurulmasına yönelik düzenlemeler içerdiği görülmektedir. Teklif kapsamında yükseköğretim kurumlarımızın araştırma ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik önemli düzenlemelere yer verilmektedir. Özellikle teknoloji transfer mekanizmalarının güçlendirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, bilimsel bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi ve fikri mülkiyet alanındaki süreçlerin desteklenmesi suretiyle ülkemizin araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemine katkı sağlanması amaçlanmaktadır."

        Gürcan, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunacak düzenlemeler ile çeşitli nedenlerle kayıt hakkını kullanamamış ve öğrenimine devam edememiş öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenlemelerin de teklif içerisinde yer aldığını kaydetti.

        "YURT DIŞI DIŞINDA DA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜLEBİLECEK POTANSİYELE SAHİP"

        Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü düzenleme hakkında bilgiler paylaştı.

        Teklifle yükseköğretim kurumlarının işleyişinde ortaya çıkan sorunları gidermeyi, yargı kararları doğrultusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Hülagü, üniversitelerin bilimsel ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretim alanında önemli gelişme kaydettiğine işaret eden Hülagü, "Artık üniversitelerimiz sahip oldukları akademik birikim ve öğretim elemanı kapasitesi ile yalnızca ülkemizde değil, yurt dışı dışında da eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütülebilecek bir potansiyele sahiptir. Gelişen uluslararası ilişkiler dost ve akraba ülkelerden yükseköğretim alanındaki işbirliği taleplerini arttırmış, bu kapsamda Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika'daki bir kısım ülkelerle işbirliği protokolleri yapılmıştır." diye konuştu.

        Hülagü, teklifle uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesini, ilişiği kesilen öğrencilere yönelik geçiş hükümleri ile eğitim hakkının korunmasını amaçladıklarını söyledi.

        Komisyonda, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun'un, kanun teklifinin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemeden çıkarılmasına yönelik önergeleri ayrı ayrı oylandı, önergeler kabul edilmedi. Daha sonra kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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