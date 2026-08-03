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        Öğretmen eğitiminde dijital dönem

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi kapsamında, Öğrenme Kayıt Deposu ile Öğretmen Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni aynı çatı altında buluşturarak güçlü dijital altyapı oluşturduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öğretmen eğitiminde dijital dönem

        Bakan Tekin, NSosyal'den yaptığı açıklamada, öğretmenlerin mesleki gelişiminde dijital ve veri temelli yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi kapsamında, Öğrenme Kayıt Deposu ile Öğretmen Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni aynı çatı altında buluşturarak güçlü bir dijital altyapı oluşturduk. Dinamik Ders Dili Projemiz kapsamında geliştirilen teknoloji odaklı öğrenme senaryoları ile öğretmenlerimizin teknolojiyi öğrenme süreçlerinde etkili şekilde kullanmalarını destekliyoruz. Öğretmenlerimizi yenilikçi eğitim uygulamalarıyla buluşturuyor, mesleki gelişim süreçlerimizi veriye dayalı analitik yaklaşımlarla izliyor ve sürekli geliştiriyoruz."

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