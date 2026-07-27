Özgür Özel: 200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılacak

CHP'ye ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından yargı süreci devam ederken, Özgür Özel ve 90 milletvekili tarafından kurulan YENİ Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda oy birliğiyle genel başkan seçilen Özel, "Altı oku çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz." diyerek partinin siyasi çizgisine ilişkin mesaj verdi.

"GAZETECİNİN HEDEF GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Özel, Sarıyer'deki rozet töreninde figüran kullanıldığı iddialarını haberleştiren bir gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Gazeteciliğin kamusal bir görev olduğunu vurgulayan Özel, "Gazetecilik mesleğine böyle bir saldırı kabul edilemez. Gazetecinin görevi kamu adına denetim yapmaktır. Bir siyasi parti şeffaflık iddiasındaysa, varsa bir kurguyu ortaya çıkarmak gazetecilik başarısıdır." ifadelerini kullandı.

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BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DESTEK VERDİ

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur." değerlendirmesine katıldığını da dile getirdi.

"HEDEFİMİZ TEK BAŞINA İKTİDAR"

Yeni partinin siyaset anlayışının 31 Mart yerel seçimlerinde başarı getiren anlayışın devamı olduğunu savunan Özel, kadınların ve gençlerin siyasette daha fazla temsil edildiği bir yapı kuracaklarını söyledi.

Toplumu ayrıştıran siyasete karşı olduklarını belirten Özel, YENİ Parti'nin hedefini ise "Tek başına iktidar olmak." sözleriyle açıkladı.

"GEMİLERİ YAKMADAN SİYASETTE YOL YÜRÜNMEZ"

Yargıtay'ın CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararını iptal etmesi ihtimalinin sorulması üzerine Özel, partinin yoluna devam edeceğini belirterek,

"Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. YENİ Parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız." dedi.

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Özel, karşılaşabilecekleri tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olduklarını da ifade etti.

MANSUR YAVAŞ VE ZEYDAN KARALAR SORUSUNA YANIT

Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin konuşan Özel, herhangi bir davette bulunmadıklarını belirterek,

"Mansur Yavaş bizim eski partimizdeydi. Kimse Mansur Başkan'a 'butlancı' demesin." ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın durumunun farklı olduğunu söyleyen Özel, Karalar'ın kendisini aradığını ve çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığı yönünde duyumlar aldığını öne sürdü.

Özel, "YENİ Parti'ye geçerseniz sizin için iyi olmaz' şeklinde mesajlar verildiğine dair duyumlarımız var." dedi.

"200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI KATILMA İRADESİ GÖSTERECEK"

YENİ Parti'ye katılımların süreceğini belirten Özel, "Yarından itibaren 200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için irade ortaya koyacak." dedi.

DOKUNULMAZLIK TARTIŞMALARINA YANIT

Özel, hakkında hazırlanacak fezlekelere Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek vereceği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

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Dokunulmazlığının kaldırılması ihtimalinden çekinmediğini söyleyen Özel, iktidar yanlısı medyanın YENİ Parti'yi yıpratmaya çalıştığını savunarak,

"Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak? Butlancılar korkutamıyor, bununla mı korkutacaklar?" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Devlet Bahçeli'nin YENİ Parti'ye yönelik açıklamalarını da değerlendiren Özel,

"Devlet Bey yanımızda durmuyor. Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni. Yanında durduğu şey YENİ Parti ya da Özgür Özel değil, demokratik siyaset hakkıdır." dedi.

ONLİNE ÜYELİK VE BAĞIŞ ÇAĞRISI

Partiye üyelik başvurularının kısa süre içinde internet üzerinden başlayacağını açıklayan Özel, bağış taleplerine ilişkin ise,

"Bağış bizim için çok önemli çünkü paramız yok. Para butlanda kaldı." ifadelerini kullandı.

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Özel, resmi duyuru yapılmadan bağış gönderilmemesi çağrısında bulundu.

"UNUTKAN OLMAYACAĞIZ" MESAJI

CHP'den ayrılırken kullandığı "Unutkan olmayacağız." sözlerini hatırlatan Özel, Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirterek,

"Doğru yerde duranlarla iktidar yürüyüşümüzü engelleyenleri yarın iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız." dedi.

Özel ayrıca, "butlancılar" olarak nitelendirdiği isimleri affetmeyeceklerini ve iktidara gelmeleri halinde kendilerine yakınlaşma çabalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.