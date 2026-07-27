Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: 200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılacak

        Özgür Özel: 200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılacak

        YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından ilk kez canlı yayına çıkan Genel Başkan Özgür Özel, partinin hedefinin tek başına iktidar olduğunu söyledi; Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'la ilgili iddiaları değerlendirdi, 200'ün üzerinde belediye başkanının partiye katılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 21:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "200'ün üzerinde belediye başkanı katılacak"

        CHP'ye ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından yargı süreci devam ederken, Özgür Özel ve 90 milletvekili tarafından kurulan YENİ Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda oy birliğiyle genel başkan seçilen Özel, "Altı oku çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz." diyerek partinin siyasi çizgisine ilişkin mesaj verdi.

        "GAZETECİNİN HEDEF GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

        Özel, Sarıyer'deki rozet töreninde figüran kullanıldığı iddialarını haberleştiren bir gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

        Gazeteciliğin kamusal bir görev olduğunu vurgulayan Özel, "Gazetecilik mesleğine böyle bir saldırı kabul edilemez. Gazetecinin görevi kamu adına denetim yapmaktır. Bir siyasi parti şeffaflık iddiasındaysa, varsa bir kurguyu ortaya çıkarmak gazetecilik başarısıdır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DESTEK VERDİ

        Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur." değerlendirmesine katıldığını da dile getirdi.

        "HEDEFİMİZ TEK BAŞINA İKTİDAR"

        Yeni partinin siyaset anlayışının 31 Mart yerel seçimlerinde başarı getiren anlayışın devamı olduğunu savunan Özel, kadınların ve gençlerin siyasette daha fazla temsil edildiği bir yapı kuracaklarını söyledi.

        Toplumu ayrıştıran siyasete karşı olduklarını belirten Özel, YENİ Parti'nin hedefini ise "Tek başına iktidar olmak." sözleriyle açıkladı.

        "GEMİLERİ YAKMADAN SİYASETTE YOL YÜRÜNMEZ"

        Yargıtay'ın CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararını iptal etmesi ihtimalinin sorulması üzerine Özel, partinin yoluna devam edeceğini belirterek,

        "Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. YENİ Parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız." dedi.

        REKLAM

        Özel, karşılaşabilecekleri tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olduklarını da ifade etti.

        MANSUR YAVAŞ VE ZEYDAN KARALAR SORUSUNA YANIT

        Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin konuşan Özel, herhangi bir davette bulunmadıklarını belirterek,

        "Mansur Yavaş bizim eski partimizdeydi. Kimse Mansur Başkan'a 'butlancı' demesin." ifadelerini kullandı.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın durumunun farklı olduğunu söyleyen Özel, Karalar'ın kendisini aradığını ve çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığı yönünde duyumlar aldığını öne sürdü.

        Özel, "YENİ Parti'ye geçerseniz sizin için iyi olmaz' şeklinde mesajlar verildiğine dair duyumlarımız var." dedi.

        "200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI KATILMA İRADESİ GÖSTERECEK"

        YENİ Parti'ye katılımların süreceğini belirten Özel, "Yarından itibaren 200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için irade ortaya koyacak." dedi.

        DOKUNULMAZLIK TARTIŞMALARINA YANIT

        Özel, hakkında hazırlanacak fezlekelere Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek vereceği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

        REKLAM

        Dokunulmazlığının kaldırılması ihtimalinden çekinmediğini söyleyen Özel, iktidar yanlısı medyanın YENİ Parti'yi yıpratmaya çalıştığını savunarak,

        "Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak? Butlancılar korkutamıyor, bununla mı korkutacaklar?" ifadelerini kullandı.

        BAHÇELİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

        Devlet Bahçeli'nin YENİ Parti'ye yönelik açıklamalarını da değerlendiren Özel,

        "Devlet Bey yanımızda durmuyor. Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni. Yanında durduğu şey YENİ Parti ya da Özgür Özel değil, demokratik siyaset hakkıdır." dedi.

        ONLİNE ÜYELİK VE BAĞIŞ ÇAĞRISI

        Partiye üyelik başvurularının kısa süre içinde internet üzerinden başlayacağını açıklayan Özel, bağış taleplerine ilişkin ise,

        "Bağış bizim için çok önemli çünkü paramız yok. Para butlanda kaldı." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Özel, resmi duyuru yapılmadan bağış gönderilmemesi çağrısında bulundu.

        "UNUTKAN OLMAYACAĞIZ" MESAJI

        CHP'den ayrılırken kullandığı "Unutkan olmayacağız." sözlerini hatırlatan Özel, Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirterek,

        "Doğru yerde duranlarla iktidar yürüyüşümüzü engelleyenleri yarın iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız." dedi.

        Özel ayrıca, "butlancılar" olarak nitelendirdiği isimleri affetmeyeceklerini ve iktidara gelmeleri halinde kendilerine yakınlaşma çabalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 26 Temmuz 2026 (Trump'ın BM Adayı Infantino, Guterres'in Yerine Mi Gelecek?)

        Türkiye ve dünyada öne çıkan son dakika gelişmeleri Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. CHP'de siyasi hareketlilik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kritik toplantı ve Yargıtay'ın CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" dosyasını ön ...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek