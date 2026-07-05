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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

        Özgür Özel, Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

        CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

        DHA'nın haberine göre yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlarından tutuklandı. Göktaş, tutuklanmasının ardından getirildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

        GÖRÜŞME 30 DAKİKA SÜRDÜ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Deniz Göktaş'ı Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özel, cezaevinde Deniz Göktaş ile yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı.

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