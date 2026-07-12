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        Haberler Gündem Çevre Pamukkale'de orman yangını!

        Pamukkale'de orman yangını!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 20:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pamukkale'de orman yangını!

        Pamukkale Örenyeri Travertenlerinin yakınındaki ormanda, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

        Bölgeye yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahaleye başlandı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

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