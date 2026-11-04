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        Haberler Gündem Güncel Pegasus'tan "güvenlik açığı" açıklaması

        Pegasus'tan "güvenlik açığı" açıklaması

        Pegasus Hava Yolları, şirket içi destek süreçlerinde kullanılan sistemlerde tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:24 Güncelleme:
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        Pegasus'tan "güvenlik açığı" açıklaması

        Pegasus Hava Yolları yetkilileri, AA muhabirinin soruları üzerine, basında ve sosyal medyada şirketin bilgi sistemlerine ilişkin yer alan iddialara açıklık getirdi.

        Yetkililer, şirket içi destek süreçlerinde kullandıkları sistemlere bağlı olarak tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini belirtti.

        Söz konusu sistemlerin şirket içi uygulama geliştirme çalışmalarına hizmet ettiğini ancak kritik operasyonel sistemlerin arasında bulunmadığını vurgulayan yetkililer, misafir veri tabanlarının bu sistemlerde yer almadığını ve söz konusu sistemlerin uçuş operasyonlarının yürütülmesinde kullanılmadığını aktardı.

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        Yetkililer, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konularındaki çalışmaların ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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