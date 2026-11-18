İstanbul'un Pendik ilçesi sahilindeki palmiye ağaçları İBB ekiplerince kesildi.

İHA'nın haberine göre, Pendik Sahili'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekiplerince palmiye ağaçların kesildiğini gören vatandaşlar, çalışmaların hangi gerekçeyle yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Bir vatandaş kendi çektiği video aracılığıyla yaptığı açıklamada, ağaçların hastalanmadan önce gerekli bakım çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sorgulayarak, kesimlere ilişkin bilimsel raporların ve denetim süreçlerinin açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Kesilen palmiyeleri gören Bayram Yurdakul adlı vatandaş, ağaçlarda herhangi bir olumsuzluk görmediğini belirterek, kesim gerekçesinin açıklanmasını istedi.

REKLAM

Yurdakul, "Ben de gezmeye geldim, ağaçların kesildiğini gördüm. Herhangi bir olumsuzluk da yok ağaçta ama neden kesildiğini ben de bilmiyorum; belediyemizin bununla ilgili bir açıklaması vardır büyük ihtimal. Yeni geldim buraya. En azından bir gerekçeli tabela falan koysalardı, hani 'Şu nedenle kesildi' diye. Biz doğayı korumayı seven insanlarız, bir de bu COP31 düzenlendi biliyorsunuz bununla ilgili de zaten çevre dostu bir ülkeyiz. İnsanlar bu ağaçların neden kesildiğini illa ki bilmek ister. Büyük bir tepkiye yol açtı bence. Çünkü bir açıklaması olsaydı en azından insanlar ona göre olumlu karşılardı" dedi.