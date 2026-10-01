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        Haberler Gündem Güncel Polisten kaçan TV programcısı Deniz Türkeri kaza yaptı: O anlar kamerada

        Polisten kaçan TV programcısı Deniz Türkeri kaza yaptı: O anlar kamerada

        İstanbul Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Gözaltına alınan sürücünün Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri olduğu öğrenildi. Türkeri'nin alkollü olduğu iddia edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Polisten kaçan TV programcısı kaza yaptı

        Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri, Beşiktaş’ta denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.

        İHA'nın haberine göre polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

        Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Türkeri’nin alkollü olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Türkeri, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan, Türkeri'nin park halindeki araçlara çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

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