EÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik sanal medya paylaşımında kullandığı ifadeler tepki çekti.

DHA'nın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım sonrası Prof. Dr. Gürüz hakkında 'halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Gürüz, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Prof. Dr. Gürüz hakkında adli sürecin yanı sıra EÜ Rektörlüğü tarafından da idari inceleme başlatıldı. EÜ Rektörlüğü, Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ü, Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinden aldı.