Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Reklamlarda dini ifadelere durdurma kararı

        Reklamlarda dini ifadelere durdurma kararı

        Ticaret Bakanlığı tarafından, Kabe örtüsü kokusu, Mescid-i Aksa kokusu gibi isimlerle yapılan reklamlara durdurma kararı verildiği açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 21:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Reklamlarda dini ifadelere durdurma kararı

        Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "E-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerin tanıtımlarında Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa, Uhud ve benzeri toplumumuzun manevi değer atfettiği unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, bu ifadelerle ürün tanıtımı yapılmasının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği değerlendirilerek ilgili reklamların mevzuata aykırı olduğuna karar verildi. 2026/2888, 2026/2892, 2026/2894, 2026/2895 ve 2026/2896 sayılı dosyalar kapsamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesi ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca reklamları durdurma kararı verildi. Manevi değerlerimiz, ticari kazanç uğruna istismar edilemez" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çiftçi kadının trajik sonu

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, çalışır vaziyetteki traktörün şaftına kolunu kaptırarak ağır yaralanan 53 yaşındaki E.K. isimli kadın, tedavi gördüğü hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. (İHA)

        #Ticaret Bakanlığı
        #reklam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti