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        Haberler Gündem 3. Sayfa Resmen vahşet! Şiddetten kaçarken balkondan düştü!

        Resmen vahşet! Şiddetten kaçarken balkondan düştü!

        Bursa'da yaşanan dehşette, Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan'ın, eşi ile tartıştıktan sonra evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken düşüp hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şiddetten kaçarken balkondan düştü!

        Bursa'da Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan'ın (35), eşi Ferdi S. (37) ile tartıştıktan sonra korkup, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken düşüp, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 00.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta meydana geldi. Sudan uyruklu Ekram Hassan, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi 7 aylık hamile olan Ekram Hassan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        "O BENİM GURBET KUŞUMDU"

        Ekram Hassan’ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hassan’ın olay yerine gelen kayınvalidesi, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim. O benim gurbet kuşumdu. Sudan gibi yerlerden geldi o" diyerek gözyaşı döktü.

        KARŞI BİNANIN BALKONUNA ATLAMAK İSTEMİŞ

        Olayın ardından Hassan'ın 2023 yılında Sudan'da tanışıp evlendiği Ferdi S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve incelemede Sudan uyruklu Ekram Hassan’ın, marangoz eşi Ferdi S. ile tartıştığı, bu sırada paniğe kapıldığı, kendisini korumak için 4’üncü kattaki evinin penceresinden karşı apartmandaki dairenin balkonuna atlamak isterken düştüğü belirlendi.

        ‘İNTİHARA YÖNLENDİRME’ SUÇLAMASI

        Emniyetteki işlemleri süren Ferdi S.'ye, 'İntihara yönlendirme' suçlaması yönetilirken, olay sırasında çiftin 3 yaşındaki kızlarının da evde olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        1 AY ÖNCE ŞÖNİM KONUKEVİNDEN AYRILMIŞ

        Eşi Ferdi S. ile tartıştıktan sonra korkup, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken düşerek hayatını kaybeden Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan'ın, 2 ay önce tehdit ve hakaret suçlaması ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) başvurduğu ve konukevine sığındığı, 1 ay önce de kendi isteğiyle konukevinden ayrılıp, evine döndüğü öğrenildi.

        3 YAŞINDAKİ KIZINI TERASTAN AŞAĞIYA ATACAKMIŞ

        Öte yandan olayın meydana geldiği mahallede yaşayanların kavga seslerini duyup, evlerinin pencerelerine çıktıklarında Ferdi S'’nin, 3 yaşındaki kızını, 4 katlı binanın terasından aşağıya sallandırdığını gördüklerini söyledikleri öğrenildi. Müdahale etmek için binaya giren vatandaşların, daire kapısı kilitli olduğu için içeriye giremedikleri, Ekram Hassan’ın da bu sırada yatak odasının penceresinden, karşı binanın balkonuna atlamak isterken bahçeye düşüp, öldüğü belirtildi.

        "SÜREKLİ KARISINI BIÇAKLA KOVALARDI"

        Çift arasında sık sık kavga olduğunu ve Ferdi S.’nin eşini bıçakla kovaladığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hasan Kaçan, "Olay sırasında kardeşimle beraber indim, zaten kalabalık toplandı. O sırada karşı komşu bize dedi ki; Kadını attı.' 'Kadını attı’ deyince biz de çocuğu kurtarmak amacıyla kardeşim, ben, annem, kız kardeşim dördümüz yukarıya çıktık. O sırada kapıyı kırmaya çalıştık. Aşağıya indik. Bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı. Biz şikayetçi olurduk, polis gelirdi. Olaydan bir önceki gece zaten bu karakola gitmiş, polis gelmiş" diye konuştu.

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