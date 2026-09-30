Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın düştü!

        Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın düştü!

        İstanbul Avcılar'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda yaşlı bir kadın, sokakta yürürken üzerine bastığı rögarın açılması sonucu 4 metrelik çukura düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın düştü!

        Avcılar’da yaşlı kadın sokakta yürürken üzerine bastığı rögarın açılması sonucu 4 metrelik çukura düştü. İtfaiye tarafından kurtarırken yaşlı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre olay bugün saat 13.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta meydana geldi. Evinden bilgilere göre sokakta yürüyen yaşlı kadın üzerine bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık dört metrelik çukurdan içeri düştü.

        Yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını düştüğü çukurdan çıkararak hastaneye sevk etti. Kadının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #avcılar
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi