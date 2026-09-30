Rögar kapağı açıldı, yaşlı kadın düştü!

Avcılar’da yaşlı kadın sokakta yürürken üzerine bastığı rögarın açılması sonucu 4 metrelik çukura düştü. İtfaiye tarafından kurtarırken yaşlı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre olay bugün saat 13.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta meydana geldi. Evinden bilgilere göre sokakta yürüyen yaşlı kadın üzerine bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık dört metrelik çukurdan içeri düştü.

Yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını düştüğü çukurdan çıkararak hastaneye sevk etti. Kadının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.