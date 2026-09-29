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        Sağanak hafta boyunca sürecek!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Açıklamada, yağışlı havanın da etkisini devam ettireceği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Sağanak hafta boyunca sürecek!

        Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini sürdürmesi, birçok bölgede gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Eylül-6 Ekim dönemine ilişkin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

        Yarın Marmara'nın Edirne dışındaki kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

        Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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        Perşembe günü Marmara'nın bazı kesimleri, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'daki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

        Yağışların Akdeniz'de Isparta ve Kahramanmaraş dışındaki kesimler ile Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Cuma günü de Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

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        3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

        Rüzgarın yarın Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında, perşembe ve cuma günleri ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Hafta sonu ve gelecek haftanın ilk günlerinde yağışların özellikle Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde devam edeceği tahmin ediliyor.

        Ankara'nın yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Başkentte en yüksek hava sıcaklığının yarın 19, perşembe 18, cuma 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

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        İstanbul'da üç gün boyunca aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların yarın ve cuma günü yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Kentte en yüksek sıcaklığın yarın ve perşembe 22, cuma 20 derece olması bekleniyor.

        İzmir'de ise yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. En yüksek sıcaklığın yarın 27, perşembe ve cuma günü 25 derece olacağı öngörülüyor.

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