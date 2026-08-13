Sakarya'da denize 4 günlük giriş yasağı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 06:06 Güncelleme:
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.
AA'nın haberine göre; Kaymakamlık tarafından, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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