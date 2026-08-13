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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da denize 4 günlük giriş yasağı

        Sakarya'da denize 4 günlük giriş yasağı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 06:06 Güncelleme:
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        Sakarya'da denize 4 günlük giriş yasağı
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        AA'nın haberine göre; Kaymakamlık tarafından, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #sakarya
        #haberler
        #kocaali
        #karadeniz
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