Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

AA'da yer alan habere göre kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasağa uyulması istendi.

ZONGULDAK

İHA'nın haberine göre Zonguldak Valiliği de, olumsuz hava şartları ve denizdeki tehlikeli dalga oluşumları nedeniyle bugün ve yarın (9-10 Ağustos) il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Zonguldak'ta etkili olması beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yetkililer harekete geçti. Zonguldak Valiliği, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki plaj ve sahillerde denize girişlere kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, Karadeniz'de yaşanabilecek tehlikeli akıntı ve dalgalanmalara dikkat çekilerek, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimizce 9 Ağustos 2026 Pazar ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günlerinde denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, vatandaşların ve tatilcilerin kendi güvenlikleri açısından belirtilen tarihlerde yasağa kesinlikle riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yasağın sahil şeridi boyunca kolluk kuvvetleri ve cankurtaran ekipleri tarafından denetleneceği öngörülüyor.