Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 3 ilde deniz yasağı

        3 ilde deniz yasağı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali, Kaynarca ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ile Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 11:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3 ilde deniz yasağı

        Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        AA'da yer alan habere göre kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

        KOCAELİ

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, yasağa uyulması istendi.

        ZONGULDAK

        İHA'nın haberine göre Zonguldak Valiliği de, olumsuz hava şartları ve denizdeki tehlikeli dalga oluşumları nedeniyle bugün ve yarın (9-10 Ağustos) il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

        Zonguldak'ta etkili olması beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yetkililer harekete geçti. Zonguldak Valiliği, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki plaj ve sahillerde denize girişlere kısıtlama getirdi.

        Valilikten yapılan resmi açıklamada, Karadeniz'de yaşanabilecek tehlikeli akıntı ve dalgalanmalara dikkat çekilerek, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimizce 9 Ağustos 2026 Pazar ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günlerinde denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, vatandaşların ve tatilcilerin kendi güvenlikleri açısından belirtilen tarihlerde yasağa kesinlikle riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yasağın sahil şeridi boyunca kolluk kuvvetleri ve cankurtaran ekipleri tarafından denetleneceği öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"