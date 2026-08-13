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        Şanlıurfa'da dev çekirge görüldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında fark ettiği yaklaşık 18 santimetre uzunluğundaki çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da dev çekirge görüldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde arazide hareket eden böceği fark eden mahalle sakini, yakından incelediği canlının büyüklüğü karşısında hayrete düştü.

        İHA'nın haberine göre daha sonra cep telefonuyla çekirgeyi kayda alan vatandaş, gövde uzunluğunun yaklaşık 14 santimetre, antenleriyle birlikte toplam uzunluğunun ise 18 santimetre olduğunu belirtti.

        "HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

        Böyle bir çekirgeyi daha önce görmediğini ifade eden mahalle sakini, görüntüleri çektikten sonra canlıyı doğal ortamına bıraktı. Halk arasında "dev etçil çekirge" olarak bilinen ve bilimsel adı "Saga" olan türün, tarım zararlılarıyla beslendiği, ekosistem açısından faydalı ve insanlara karşı zararsız olduğu belirtildi.

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