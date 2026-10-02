Şanlıurfa'da karşı yön kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Şanlıurfa Birecik'te karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Giriş: 02 Ekim 2026 - 01:36 Güncelleme:
Birecik ilçesinin kırsal Konak Mahallesi'nde Halil Karadağ yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Orhan Çiftçi idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekiplerce yapılan incelemede, 42 yaşındaki Çiftçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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