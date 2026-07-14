Sapanca Gölü'ndeki "pamuksu" maddeye inceleme

Sakarya'da faaliyet gösteren "Korsan Dalgıçlar Derneği" dalgıçları Haluk Mayhoş ve Furkan Özel, suya düşen bir dronu bulmak için Serdivan kesiminden Sapanca Gölü'ne daldı.

Dalgıçlar, araştırmaları esnasında göl zemininde "pamuksu" madde görmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Konuya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, inceleme yapılması için "pamuksu" maddeden numune aldı.

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Dalgıç Haluk Mayhoş, araştırma, fotoğraf çekimi ve eğitimler için Karadeniz ve Sapanca Gölü'nde dalışlar yaptıklarını söyledi.

Mayhoş, dün saat 11.00 gibi bir arkadaşlarının düşürdüğü dronu bulmak için göle girdiklerini belirterek, "Onu arama esnasında görsel çekim de yapıyorduk. Bir süre önce buluta benzeyen yapılardan suyun altında karşılaşmıştık, çok küçüklerdi yaklaşık 10-15 gün önceki mevzuydu. Dünkü dalışımızda bunların çoğaldığını gördük. Bunları kayıt altına aldık ve yetkililere bilgi verdik" dedi.

Göle Serdivan kesimi Aşağı Dereköy mevkisinden dalış yaptıklarını aktaran Mayhoş, "Derinlik 6-9 metreydi. Kıyıya doğru geldiğimizde 5-4 metrelerde daha yoğun olduğunu gördük. Geçen sefer de bunları görmüştük, yoğun değillerdi. Birden bu kadar çok fazla artması bizi şaşırttı" ifadesini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.