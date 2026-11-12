Şehit askerler için taziye mesajları

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

ÂLÂ: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ sosyal medya mesajında "Malatya'da Mili Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı

ÇELİK: SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DURAN: MEKÂNLARI CENNET OLSUN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Milletimizin başı sağ olsun. Malatya’da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

GÜRLEK: BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin" ifadelerine yer verdi

KURUM: ALLAH'TAN RAHMET AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MEMİŞOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN MEKÂNI CENNET OLSUN

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

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BOLAT: YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Vatanımızın huzuru ve güvenliği için görev başında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

IŞIKHAN: SABIRLAR NİYAZ EDİYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taziye mesajında, “Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterimizde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. "ifadelerini kullandı.

BAK: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

BAHÇELİ: BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında "Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk Milleti’ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum" dedi.

ÖZEL: DERİN BİR ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU: RUHLARI ŞÂD OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askerî helikopter kazasında 4 kahraman askerimizi şehit verdiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Başımız sağ olsun.

KILIÇDAROĞLU: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin, yakınlarının, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.