Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 1 milyonu geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek.

Hastalar, söz konusu ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla faydalanacak.

Karar hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.