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        Haberler Gündem Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı

        Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 1 milyon hastanın, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        Sigarayı bırakma tedavisinde ilaç desteği kararı

        Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Karara göre; sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 1 milyonu geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek.

        Hastalar, söz konusu ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla faydalanacak.

        Karar hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

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