Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek vefat etti

İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 60 yaşındaki Necat Cellek'in durumu kötüleşti. Cellek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AK Parti'li Necat Cellek, 2004 yılından bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

AK PARTİ SİİRT İL BAŞKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Siirt İl Başkanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Şirvanımıza ve milletimize hizmete adamış kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Şirvanlı hemşehrilerimize ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."