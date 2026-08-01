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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de TIR'ın dorsesinde 376 kg uyuşturucu ele geçirildi

        Silivri'de TIR'ın dorsesinde 376 kg uyuşturucu ele geçirildi

        İstanbul'un Silivri ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde 376 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 17:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silivri'de 376 kg uyuşturucu ele geçirildi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri ilçesinde bir TIR'a operasyon düzenlendi.

        TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 376 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.G. yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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