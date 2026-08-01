Silivri'de 376 kg uyuşturucu ele geçirildi

Silivri'de TIR'ın dorsesinde 376 kg uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'un Silivri ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde 376 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 17:24 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri ilçesinde bir TIR'a operasyon düzenlendi.
TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 376 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.G. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.
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