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        Haberler Gündem İstanbul Şişli'de elektrik direğinde patlama ve yangın

        Şişli'de elektrik direğinde patlama ve yangın

        İstanbul Şişli'de, elektrik direğinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın, vatandaşları korkuttu. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 05:31 Güncelleme:
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        Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta bulunan elektrik direğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre, direğin çevresinden gelen patlama seslerinin ardından mahalledeki evlerin elektrikleri kesildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Park halindeki bir otomobilde yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Mahalledeki elektriğin kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin acilen bu duruma müdahale etmesini istedi.

        Direkten düşen kablolar nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

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        Öte yandan yangının ardından meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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