Soğan torbaları içinden çıktı: 150 kilo

Ankara'da soğan torbaları içinden çıktı: 150 kilogram
Ankara'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü bir TIR'da yapılan aramada, torbalar içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:34 Güncelleme:
Ankara'da polis ekipleri, ihbar üzerine İran plakalı ve soğan yüklü bir TIR'ı takibe aldı.
Takip sonucunda Haymana ilçesine gelen TIR'ın soğanları indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi.
TIR'da yapılan aramalarda, soğan torbalarının içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı.
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