Soma'da 40 yıllık beton direkler korkutuyor

Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı

Dünyanın bir ucunda, Brezilya'da temizlik işçisi olarak çalışan Luis Fernando Sanchez, mesaisini bir şova dönüştürdü. Sokak sokak çöp toplayan Sanchez'in en büyük motivasyonu ise Türkçe şarkılar. Habertürk'ten İrem Şimşek'e konuşan Brezilyalı fenomen, Türkiye'ye olan hayranlığını anlattı.