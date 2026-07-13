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        Soma'da çatlak ve dökülmeler olan beton direkler vatandaşları korkutuyor

        Manisa'nın Soma ilçesinde 40 yılı aşkın süre önce kurulan elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan bazı beton direklerde çatlak, beton dökülmesi ve yapısal bozulmaların görülmesi ilçe sakinlerini endişelendiriyor. Vatandaşlar, risk taşıdığı belirtilen direklerin yenilenmesini istiyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 14:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Soma'da 40 yıllık beton direkler korkutuyor

        Manisa'nın Soma ilçesinde bazı beton direklerdeki çatlak, beton dökülmesi ve yapısal bozulmalar vatandaşları endişelendiriyor.

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        ANKA'nın haberine göre, Soma'daki mevcut elektrik dağıtım şebekesinin önemli bir bölümü 1984-1985 yıllarında inşa edildi.

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        Aradan geçen 40 yılı aşkın sürede betonarme vibro tipi direklerin önemli bölümünde yıpranmalar meydana geldi.

        Atatürk Mahallesi Değirmen Caddesi boyunca bulunan bazı beton direklerin yüzeylerinde derin çatlaklar oluştuğu, beton kaplamaların döküldüğü ve iç kısımdaki demir donatıların yer yer görünmeye başladığı dikkati çekti.

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        Aynı şekilde Atatürk Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde de benzer görüntülerle karşılaşıldı.

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        Bazı direklerin dip kısmında kırıklar oluşmasına rağmen çevresine beton takviyesi yapılarak ayakta tutulduğu görüldü.

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        Vatandaşlar, ekonomik ömrünü tamamladığını dile getirdikleri direklerin özellikle şiddetli rüzgar, fırtına ve olası doğal afetlerde can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceğini ifade etti ve yenilenmesini istedi.

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        #manisa haberleri
        #Soma
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