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        Haberler Gündem 3. Sayfa 23 yıldır kayıp olan Elife'nin dosyasında 7 şüpheliye gözaltı

        23 yıldır kayıp olan Elife'nin dosyasında 7 şüpheliye gözaltı

        Aydın'da 23 yıl önce kaybolan 24 yaşındaki Elife Doğrul'un yeniden açılan dosyasında cinayet şüphesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayıp Elife'nin dosyasında 7 gözaltı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un (24) yeniden açılan dosyasında cinayet şüphesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Söke’de 10 Ocak 2003 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin soruşturma, Söke Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden ele alındı.

        3 İLDE GÖZALTILAR VAR

        Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha araştırmaları, elde edilen istihbari bilgiler ve önceki soruşturma dosyasındaki belgeler yeniden değerlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasında Aydın, İzmir ve Mersin'de 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin M. ile eşi Meral M. eski eşi Serap G., Türkeş M. Ömer K., Muhammed ve Ufuk K. olduğu belirtildi.

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