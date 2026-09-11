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        Ankara Gölbaşı'nda yangın

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        Ankara Gölbaşı'nda yangın

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        İHA'nın haberine göre bu kapsamda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        Orman Genel Müdürlüğü’nden Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangına ilişkin de açıklama yapıldı.

        Paylaşımda, "Ankara Gölbaşı’nda meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadele ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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