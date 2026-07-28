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        Haberler Gündem Çevre Kaş'ta orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaş'ta orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        Kaş'ta orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde, sabaha karşı orman yangını çıktı.

        Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

        Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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