Kaş'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:00 Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde, sabaha karşı orman yangını çıktı.
Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı.
Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
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