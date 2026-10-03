Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 13 gözaltı
İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 03 Ekim 2026 - 09:37 Güncelleme:
İstanbul'da Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, 'inşaat firmalarından iskân ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği' iddiası edildi.
EŞ ZAMANLA OPERASYON DÜZENLENDİ
DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, Murat Güneş, Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi gözaltına alındı.
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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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