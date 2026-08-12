Aydın'da orman yangını çıktı!
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:59 Güncelleme:
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
DHA'nın haberine göre Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi.
Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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