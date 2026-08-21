Beton bariyere çarptı! Yaralılar var!
Adana'da yaşanan feci kazada, otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 11:39 Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Pozantı-Niğde Otoyolu'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Pozantı Kuzey Gişesi'ndeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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