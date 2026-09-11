Bursa'da 4’üncü kattan düşen Merve hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan yaklaşık 9 metre yükseklikten düşen 24 yaşındaki Merve Emin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 11 Eylül 2026 - 17:12 Güncelleme:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen Merve Emin (24) hayatını kaybetti.
DHA'daki habere göre olay; saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonuna çıkan Merve Emin, iddiaya göre dengesini kaybederek, 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Emin ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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