Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında tutuklama talebi

        Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında tutuklama talebi

        Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüphelinin tamamı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çankaya Belediyesi Başkanı hakkında tutuklama talebi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli adliyeye getirildi.

        Gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerin tamamı soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş Sanat Anadolu Sergileri'nin "Coşku" dolu seçkisi Erzurum'daydı

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri'nin "Coşku" başlıklı seçkisi, 11-12 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki İş Bankası Lalapaşa Şubesi'nde ziyaret edildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat