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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.49'da başladı.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, 'Terörsüz Türkiye' süreci, memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların ele alınması bekleniyor.

        Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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