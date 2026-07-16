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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de havuza düşen 6 yaşındaki Ayyüce 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'de havuza düşen 6 yaşındaki Ayyüce 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde evlerinin bahçesindeki yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki Ayyüce Yılmaz, kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        6 yaşındaki Ayyüce, kurtarılamadı
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        Denizli’nin Sarayköy ilçesinde evlerinin bahçesindeki yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki Ayyüce Yılmaz, kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        YÜZME HAVUZUNDA HAREKETSİZ BULUNMUŞTU

        İHA'daki habere göre olay; 12 Temmuz tarihinde Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 6 yaşındaki Ayyüce Yılmaz’ın ortalıkta olmadığını fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Yapılan aramalar sırasında Ayyüce, evin bahçesinde bulunan yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle ileri tedavi için İzmir’deki bir hastaneye sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ayyüce Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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