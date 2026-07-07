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        Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı

        Gazeteci Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından aynı suçtan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
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        Gazeteci Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        İHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Kayhan Ayhan’ın, Silivri’de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yolsuzluk davasına ilişkin yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları soruşturmaya konu edildi.

        Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Ayhan, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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