İstanbul Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, yük asansörünün düşmesi paniğe neden oldu. Büyük bir gürültüyle aşağıya düşen asansörde bulunan işçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri iş yeri sahibini gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri asansör ve çevresinde çalışma yaptı.

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ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

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İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmet B.’nin bulunduğu yük asansörünün 4’üncü kattan bir anda aşağıya düştüğü görüldü. Asansörün düşmesinin ardından çevredeki çalışanların yaralanan arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar da kayıtlara yansıdı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

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Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, yük asansörünün düştüğü alanda ve asansör üzerinde çalışma gerçekleştirirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.