Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziosmanpaşa’da yük asansörü 4. kattan düştü: İşçi ağır yaralandı

        Gaziosmanpaşa’da yük asansörü 4. kattan düştü: İşçi ağır yaralandı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekstil firmasında çalışan 25 yaşındaki Ahmet B., 4'üncü kattan yük asansörüne bindiği sırada asansörün henüz belirlenemeyen nedenle düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürerken, olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 15:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Asansör 4'üncü kattan düştü! İşçi ağır yaralı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, yük asansörünün düşmesi paniğe neden oldu. Büyük bir gürültüyle aşağıya düşen asansörde bulunan işçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri iş yeri sahibini gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri asansör ve çevresinde çalışma yaptı.

        REKLAM

        ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

        #resim#1391261#

        İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmet B.’nin bulunduğu yük asansörünün 4’üncü kattan bir anda aşağıya düştüğü görüldü. Asansörün düşmesinin ardından çevredeki çalışanların yaralanan arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar da kayıtlara yansıdı.

        İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        #resim#1391262#

        Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, yük asansörünün düştüğü alanda ve asansör üzerinde çalışma gerçekleştirirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iş kazası
        #gaziosmanpaşa
        #asansör düştü
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi