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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadını mermer blok öldürdü!

        Genç kadını mermer blok öldürdü!

        Antalya'da, kamyonetten mermer indirme işlemi sırasında devrilen mermer tezgâhının altında kalıp düşerken başını arkadaki mermer bloğa çarpan 31 yaşındaki Hasibe Özdemir hayatını kaybetti. Olay anında Hasibe Özdemir ile birlikte olan eşi İsmail Ö. gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 10:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Genç kadını mermer blok öldürdü!

        Antalya'da olay, saat 17.45 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde bulunan bir mermer işletmesinde meydana geldi.

        MERMERLERİ KAMYONETTEN İNDİRECEKLERDİ

        Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait atölyede mermer kesim makinesi bulunmayan Hasibe Özdemir (31) ile eşi İsmail Ö., kesim işlemi için getirdikleri mermerleri kamyonetten indirmeye başladı.

        MERMER TEZGÂHI DEVRİLDİ

        İddiaya göre, indirme işlemi sırasında kamyonetin arka kapağına dayalı halde bulunan mermer tezgâhı kapağın açılmasıyla devrildi. Devrilen mermerin bacaklarına çarpması sonucu dengesini kaybeden Hasibe Özdemir sırt üstü yere düştü.

        BAŞINI MERMER BLOĞA ÇARPTI

        Özdemir'in düşme sırasında başını arkasında bulunan başka bir mermer bloğa çarptığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasibe Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay esnasında Hasibe Özdemir ile birlikte olan eşi İsmail Ö., gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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