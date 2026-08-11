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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülistan'ın şüpheli ölümü! 2 tutuklama!

        Gülistan'ın şüpheli ölümü! 2 tutuklama!

        Diyarbakır'da arazide cesedi bulunan Gülistan Karadağ'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Gülistan'ın şüpheli ölümü! 2 tutuklama!

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde arazide cesedi bulunan Gülistan Karadağ’ın (31) ölümüne ilişkin gözaltına alınan L.A. (28) ile A.E. (29), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekibinin kontrolünde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında ise park halinde olan bir otomobil bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Gülistan Karadağ’a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Karadağ’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Gülistan Karadağ, otopsi işlemlerinin ardından Bismil ilçesindeki Akpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        "UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİK"

        Soruşturma kapsamında L.A. ile otomobilin sahibi A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, olay yerine birlikte geldiklerini ve uyuşturucu aldıklarını, uyuşturucunun etkisinde oldukları için Gülistan Karadağ’ın nasıl öldüğünü bilmediklerini söyledikleri belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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