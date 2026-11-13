Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 42 ilde siber operasyon! Gözaltılar var

        42 ilde siber operasyon! Gözaltılar var

        Başka isimlere ait kişisel ve finansal bilgileri mesajlaşma uygulamalarındaki gruplar üzerinden paylaşarak satışa sunan, söz konusu bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullanan şüphelilere yönelik 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 07:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        42 ilde siber operasyon! 74 gözaltı

        İstanbul merkezli 42 ilde yetkisiz erişim yoluyla kişisel bilgileri ele geçirenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine çalışma başlattı.

        Yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı çalışmalarda, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını, ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığını ortaya çıkardı.

        REKLAM

        Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de 1 ton 367 kilo skunk ele geçirildi

        İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin maddesi ele geçirildi.(DHA)

        #kişisel veri
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması
        Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        "Kolej takımı havasındayız"
        "Kolej takımı havasındayız"
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt