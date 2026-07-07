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        Haberler Gündem 3. Sayfa Belediye başkanına bıçaklı saldırıda oğlu yaralandı

        Belediye başkanına bıçaklı saldırıda oğlu yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesi Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda, oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı. AK Parti İl Başkanlığı, saldırıyı kınadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Belediye başkanına bıçaklı saldırıda oğlu yaralandı

        Afyonkarahisar'da olay, Dinar'da meydana geldi. Haydarlı Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya, 5 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında evine girmek üzereyken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        BAŞKANIN OĞLU YARALANDI

        Başkan Çetinkaya'nın yara almadan atlattığı olayda, yanında bulunan oğlu Yusuf Çetinkaya çıkan arbedede yaralandı. Kimliği tespit edilen saldırgan jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "BU ALÇAK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

        Olayla ilgili AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haydarlı Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Milletimizin oylarıyla göreve gelmiş bir belediye başkanına yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırı kabul edilemez. Şiddeti, tehdidi ve saldırıyı hiçbir zaman meşru gören bir anlayışın yanında olmadık, bundan sonra da olmayacağız.

        Yaşanan olayda Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimizdir. Arbede sırasında yaralanan oğlu Yusuf Çetinkaya'ya ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kamu görevini yerine getiren seçilmiş yöneticilere yönelik bu tür saldırılar sadece şahıslara değil, milletin iradesine ve demokratik hayata yönelmiş saldırılardır.

        Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak sorumluların adalet önünde gereken cezayı alacağına olan inancımız tamdır. İl Başkanlığı olarak; birlik ve beraberliğimizi hedef alan, toplumsal huzuru bozmaya yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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