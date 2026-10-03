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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eğlence mekanlarına operasyon: 68 gözaltı

        Eğlence mekanlarına operasyon: 68 gözaltı

        Ankara'da, eğlence merkezlerine yönelik yapılan operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 08:41 Güncelleme:
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        Eğlence mekanlarına operasyon: 68 gözaltı

        Ankara'nın Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanları hakkında "müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği", "hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları", "uyuşturucu ticareti yapıldığı" ve "mekanlarda çalışan kadınları fuhşa zorladıkları" gibi ihbarların ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmaları ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        68 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre operasyonlarda eğlence merkezleri denetlendi ve 68 kişi gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı.

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        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

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