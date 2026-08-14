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        Haberler Gündem Politika Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti üyesi oldu

        Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti üyesi oldu

        Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti'nin İstanbul'daki ilk üyesi oldu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 07:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İmamoğlu YENİ Parti üyesi oldu

        YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin üyelik sisteminin açıldığını belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun YENİ Parti’nin İstanbul’daki ilk üyesi olduğunu açıkladı.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Parti milletimizin eseridir. Üyelik sistemimiz açıldı.

        Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da, İstanbul’un ilk üyesi oldu. Sizleri Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde çıktığımız büyük yolculuğa katılmaya, Yeni Parti’ye üye olmaya davet ediyoruz." dedi.

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