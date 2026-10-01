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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aynasını düzeltmek isterken feci ölüm

        Aynasını düzeltmek isterken feci ölüm

        İstanbul Esenyurt'ta, geri manevra yapan TIR, aynasını düzeltmek için aracından inen başka bir TIR şoförü 61 yaşındaki Resul Polat'a çarptı. İki araç arasında sıkışan Polat olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Aynasını düzeltmek isterken feci ölüm

        İstanbul'da olay, saat 08.25 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 1572 Sokak’ta bulunan bir zincir marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Harun K. (22) idaresindeki TIR ile perona doğru geri manevra yapmaya başladı.

        AYNASINI DÜZELTMEK İSTEDİ

        DHA'daki habere göre bu sırada diğer TIR’ın şoförü Resul Polat (61) aracının aynasını düzeltmek için aşağı indi. Geri manevra yapan TIR şoförünün fark etmediği Polat, iki TIR arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Resul Polat’ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

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        DİĞER TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Polat'ın cansız bedeni otopsi için üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan TIR sürücüsü Harun K. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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