Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 teknik personel ile yangın işçisi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.