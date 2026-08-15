Kemer'de orman yangını çıktı
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 11:53 Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 teknik personel ile yangın işçisi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
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