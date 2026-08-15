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        Manisa'da dolum tesisinde patlama

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir dolum tesisinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Dolum tesisinde patlama!

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan tüp dolum tesisinde patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

        Olay Manisa'nın Salihli ilçesi sanayi sitesinde bulunan tüp dolum tesisinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde tesiste patlama sonrası yangın meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi.

        Ekipler yangına müdahaleye başlarken ara ara tesiste patlamalar meydana geliyor.

        Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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