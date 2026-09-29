Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dünden beri aranıyordu! Falezlerde trajik son

        Dünden beri aranıyordu! Falezlerde trajik son

        Antalya'da, dünden bu yana haber alınamayan 40 yaşındaki Nil Bölükbaş, ailesinin güvenlik kamerası kayıtlarından izini sürmesi sonucu falezlerin alt kısmındaki kayalıkta ölü bulundu. Bölükbaş'ın cenazesi, deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 14:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünden beri aranıyordu! Falezlerde trajik son

        Antalya'da acı olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki falezler mevkiinde meydana geldi.

        YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        Dün sabah saatlerinden itibaren Nil Bölükbaş'tan (40) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip, mahalle genelinde arama çalışması başlattı.

        EN SON FALEZLERE DOĞRU GİTTİ

        DHA'daki habere göre çevredeki işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen aile üyeleri, Bölükbaş'ın en son falezler bölgesine doğru ilerlediğini tespit etti.

        AİLE ÜYELERİ FALEZLERDE ARAMA YAPTI

        Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran aile üyeleri, falezlerin alt kısmında, hareketsiz yatan kişiyi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        REKLAM

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, kayalık alandaki cesedin, dün sabahtan beri aranan Nil Bölükbaş’a ait olduğu belirlendi.

        FALEZLERDE DÜŞÜP CAN VERMİŞ

        Falezlerden düşüp hayatını kaybettiği tespit edilen Nil Bölükbaş'ın cenazesi, karadan tahliyenin zorluğu nedeniyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekipleri tarafından bota alınıp limana götürüldü.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Nil Bölükbaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Muratpaşa
        #antalya haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş