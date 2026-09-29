Antalya'da acı olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki falezler mevkiinde meydana geldi.

YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Dün sabah saatlerinden itibaren Nil Bölükbaş'tan (40) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip, mahalle genelinde arama çalışması başlattı.

EN SON FALEZLERE DOĞRU GİTTİ

DHA'daki habere göre çevredeki işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen aile üyeleri, Bölükbaş'ın en son falezler bölgesine doğru ilerlediğini tespit etti.

AİLE ÜYELERİ FALEZLERDE ARAMA YAPTI

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran aile üyeleri, falezlerin alt kısmında, hareketsiz yatan kişiyi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, kayalık alandaki cesedin, dün sabahtan beri aranan Nil Bölükbaş’a ait olduğu belirlendi.

FALEZLERDE DÜŞÜP CAN VERMİŞ

Falezlerden düşüp hayatını kaybettiği tespit edilen Nil Bölükbaş'ın cenazesi, karadan tahliyenin zorluğu nedeniyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekipleri tarafından bota alınıp limana götürüldü.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Nil Bölükbaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.